В Генштабе заявили, что весенний призыв проходил в рамках ограничений, связанных с пандемией

Весенний призыв в армию проходил в условиях ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Он добавил, что в этом году более 3,5 тысячи призывников не взяли в армию из-за заражения инфекционными заболеваниями.

«Изучение граждан перед призывом в военкоматах проводилось дистанционно посредством телефонных линий связи и сети Интернет», - сказал Бурдинский на брифинге.

Он подчеркнул, что на территории военкоматов проводилась дезинфекция. В задействованных для перевозки новобранцев самолетах, вагонах поездов и в автомобильном транспорте также проводилась обработка.

Бурдинский отметил, что перевозки молодого пополнения осуществлялись по маршрутам, обеспечившим исключение контактов военнослужащих с гражданским населением.