Авторынок в пандемию: россияне все чаще жалуются на многотысячные «допы»

Последствия коронавируса на себе ощутили автолюбители. На рынке возник дефицит машин, чем воспользовались дилеры. Теперь к новым автомобилям, цены на которые выросли, за отдельные деньги прилагается список дополнительного оборудования.

Покупка в автосалоне Нижнего Новгорода бюджетного подержанного авто обернулась для Татьяны Алешкиной неприятным сюрпризом. В стоимость покупки менеджеры включили дополнительные опции на сотни тысяч рублей. Как уверяет женщина, ее саму об этом не предупредили.

«Документы она нам не открывала, то есть уголочек она вот так отгибала, где надо расписываться, не объясняла ничего. Все, мы обрадовались, нам отдали ключи от машины, мы со спокойной душой уехали... Придя уже домой, я зашла в банк мобильный, приложение и увидела, что сумма кредита 680 тысяч висит», - поделилась подробностями Алешкина.

По ее словам, кредит убедили оформить в автосалоне, чтобы получить дополнительную скидку, но, как оказалось, женщина приобрела не только автомобиль, но и две страховки на 30 и 45 тысяч рублей соответственно, а также оплатила комплексные услуги на 145 тысяч рублей.

Ценники на автомобили на сайтах и в салоне порой не имеют друг с другом ничего общего. В этом убедился житель Ростова-на-Дону Евгений Касеев, которому при покупке нового автомобиля пришлось заплатить за дополнительные опции. Машина обошлась в разы дороже, чем ожидал.

«Мне пришлось покупать автомобиль с обогревом лобового стекла, который мешает моему обзору, влияет на безопасность, но при этом мне нужен был обогрев зеркал, раздельно их установить невозможно, а производитель сообщает, что это возможно. Таких ситуаций очень очень много», - рассказал мужчина.

Стоимость дополнительных пакетов варьируется от десятков тысяч рублей до сотен. Защита радиатора, молдинги, электроника: покупателя уверяют, что выбор у него невелик. С точки зрения закона продавцы ничего не нарушают.

«Безусловно, у нас есть законодательство, которое запрещает так скажем «навязывать» услуги, но, тем не менее, в этом случае дилер всегда может отбрехаться, что называется, скажет, что у нас тогда машин нет, есть только те машины, которые с дополнительным оборудованием», - указал автоэксперт Петр Баканов.

В качестве причины дефицита называют пандемию, которая ударила по отрасли. Недавно крупный японский автоконцерн столкнулся с резким падением производственных мощностей из-за дефицита чипов.

«На рынке сегодня есть острая проблема – нехватка не только чипов, но и многих компонентов, плюс ко всему разорваны логистические цепочки с некоторыми странами. Многие заводы по-прежнему закрыты, и, если говорить о ситуации в динамике, то с прошлого года она каждый квартал ухудшается», - рассказал генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль.

Возможности проверить, чем продиктован отказ дилера продать машину без дополнительного оборудования, у покупателя нет. При этом защитить от ненужных услуг хотят и сами производители. Крупные концерны уже открыли виртуальные двери онлайн-шоурумов и готовы принимать заявки напрямую от потребителей. Но тут дилеры порой работают на опережение: приглашают покупателей в офис, где вновь уверяют, что купить можно лишь из наличия.

«На мой взгляд, у нас все упирается в пресловутые коммерческие подходы, дилеры хотят получения прибыли, им диктуют условия как заводы изготовители, так и сама политика компании, компании конкурируют друг с другом», - заметил автоюрист Михаил Никитин.

Рыночная конъюнктура, планы по продажам машин и дополнительного оборудования, невыполнение которые грозит отсутствием премий и вознаграждений. Интересы потребителей в этой цепочке занимают не первом месте. Но эксперты в сфере права настаивают, что рыночный подход должен работать не только на продавцов, но и на покупателей, которые вправе торговаться, сравнивать и соглашаться лишь на ту цену, которую считают справедливой.