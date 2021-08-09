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В России начали следить за ездой без включенных фар с помощью камер

Роман Захаров
08:23 09.08.2021
ГИБДД уже выписала несколько тысяч штрафов за езду с выключенными фарами днем.
В России начали следить за ездой без включенных фар с помощью камер
© Фото: Frank Rumpenhorst, Globallookpress
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С июля текущего года ГИБДД выписала свыше семи тысяч штрафов за езду без включенных в светлое время суток фар. Об этом пишет «Коммерсант», отмечая, что нарушения фиксировались с помощью камер.

Согласно материалу, издание запросило статистику выписанных штрафов в УМВД РФ по Нижегородской области. В ведомстве сообщили, что с июля в столице региона вынесли более семи тысяч штрафов за езду с выключенными фарами. Нарушения, по данным правоохранителей, фиксировали при помощи камер типа «Азимут-3». Техника была поставлена в город в рамках пилотного проекта.

В конце июня СМИ распространили информацию о том, что камеры начнут следить за работой фар автомобилей во время движения, в том числе и в Москве, но в МВД РФ данные сообщения не подтвердили, отметив, что правоохранительные органы подобной «правоприменительной практикой» не занимаются.

Однако приблизительно в то же время пользователи социальных сетей стали сообщать, что в Нижегородской области начали приходить штрафы за еду без включенных в дневное время фар. Тогда же производитель «Азимут-3» рассказал, что камеры уже используются в нескольких регионах РФ, но пока лишь в Нижнем Новгороде по ним выписывают штрафы.

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