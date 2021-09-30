В стране и мире Многодневное извержение вулкана в Испании сняли из космоса Алексей Курильченко Российские космонавты запечатлели извержение вулкана в ночное время. © Фото: novitskiy_iss, instagram Читайте нас на: Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров сняли с борта Международной космической станции извержение вулкана на испанском острове Пальма. На снимке, опубликованном в Instagram Новицкого, виден яркий поток лавы, протекающий возле населенного пункта. «Вот уже больше недели на испанском острове Пальма продолжается мощное извержение вулкана. По информации СМИ, потоки лавы достигли океана и привели к выбросу в атмосферу едкого газа», - написал Новицкий. Вулкан извергается уже несколько дней. Согласно данным испанского Института океанографии, лава дошла до океана. Также сообщается, что извержение начало создавать залежи. Экстренные службы предупредили, что контакт лавы с водой может спровоцировать взрыв. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика