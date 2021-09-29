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Лава извергающегося на острове Пальма вулкана дошла до океана

Кира Тило
03:30 29.09.2021
Лава вулкана, который извергается на Канарских островах, дошла до океана.
© Видео: @involcan, Twitter © Фото: ТРК "Звезда"
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На острове Пальма Канарского архипелага уже десятый день извергается вулкан. Согласно данным испанского Института океанографии, лава дошла до океана. Также сообщается, что извержение начало создавать залежи.

«Лава уже дошла до моря. Создаются впечатляющие залежи высотой более 50 метров», - говорится в Twitter института.

Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово «море» также используют в отношении океана. Экстренные службы предупреждают, что контакт лавы с водой может спровоцировать взрывы и выделение газов.

Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Местные власти эвакуировали тысячи жителей и туристов, потому что лава дошла до жилых домов. 

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