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Николя Саркози приговорен к году тюрьмы

Алексей Курильченко
12:48 30.09.2021
Экс-президент Франции будет отбывать наказание дома под электронным наблюдением.
Николя Саркози приговорен к году тюрьмы
© Фото: Luc Nobout, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен судом Парижа к году тюремного заключения. Судья сообщила, что он будет отбывать наказание дома, находясь под электронным наблюдением.

Приговор вынесен по делу о перерасходах во время избирательной кампании. Согласно решению суда, политик знал о наличии порога на ее проведение и был предупрежден о перерасходах. Однако Саркози продолжил проводить предвыборные мероприятия. Прокуратура требовала от суда назначить наказание в виде года тюрьмы и штрафа в размере 3 750 евро.

Ранее Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условно, по обвинению в коррупции и торговле влиянием - судебный процесс по «делу о прослушке» начался в конце ноября прошлого года.

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