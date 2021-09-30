Николя Саркози приговорен к году тюрьмы

Бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен судом Парижа к году тюремного заключения. Судья сообщила, что он будет отбывать наказание дома, находясь под электронным наблюдением.

Приговор вынесен по делу о перерасходах во время избирательной кампании. Согласно решению суда, политик знал о наличии порога на ее проведение и был предупрежден о перерасходах. Однако Саркози продолжил проводить предвыборные мероприятия. Прокуратура требовала от суда назначить наказание в виде года тюрьмы и штрафа в размере 3 750 евро.

Ранее Саркози приговорен к трем годам тюрьмы, два из которых условно, по обвинению в коррупции и торговле влиянием - судебный процесс по «делу о прослушке» начался в конце ноября прошлого года.