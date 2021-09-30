Николя Саркози признан виновным в незаконном спонсировании предвыборной кампании

Бывшего президента Франции Николя Саркози признали виновным в деле о нелегальном финансировании избирательной кампании в 2012 году. Экс-лидеру нации грозит шесть месяцев лишения свободы.

Дело, рассматриваемое судом в отношении Саркози, получило название «дело Бигмалиона». Именно так называлось PR-агентство, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании бывшего президента в 2012 году. По данным следствия, партия экс-лидера Франции использовала фальшивые счета для встреч, организованных агентством, чтобы скрыть превышение трат на кампанию.

В общей сложности было потрачено 43 миллиона евро. Это в два раза больше суммы, разрешенной законом.

Ранее в марте Николя Саркози также был признан виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием. Тогда экс-лидера Франции приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых - условно.