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Минэнерго РФ опровергло информацию о просьбах нарастить экспорт угля в Европу и КНР

Алексей Курильченко
12:04 30.09.2021
По мнению СМИ, поставки российского угля смогут компенсировать нехватку в Европе газа перед отопительным сезоном.
Минэнерго РФ опровергло информацию о просьбах нарастить экспорт угля в Европу и КНР
© Фото: Serguei Fomine, Russian Loo, Globallookpress
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Министерство энергетики России сообщило что Китай и Европа не направляли в ведомство обращений с просьбами нарастить экспорт угля. Ранее агентство Bloomberg написало, что Европа на фоне назревающего энергетического кризиса приняла решение обратиться к РФ за топливом.

«В Министерство энергетики России не поступало обращений со стороны КНР и европейских государств по вопросам наращивания экспорта угля из России», - цитирует ТАСС сообщение Минэнерго.

Bloomberg утверждает, что российский уголь требуется Европе из-за высоких цен на газ. Якобы европейские газовые хранилища не готовы удовлетворить спрос в преддверии отопительного сезона - при этом уголь из РФ дешевеет за счет Китая.

«Если все европейские коммунальные службы перейдут на уголь, это приведет к огромному всплеску спроса на него, который Россия в одиночку не сможет обеспечить в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки и из других стран, например из США, но ситуация там аналогична ситуации в других странах», - считает эксперт издания.

Летом Минэнерго РФ рассматривало вопрос о запрете экспорта бензина на фоне непростой ситуации на российском топливном рынке. Ведомство прорабатывало вопрос о стабилизации цен на оптовом рынке.

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