Минэнерго изучит, нужен ли запрет на экспорт бензина

Учитывая текущую ситуацию на российском топливном рынке, Минэнерго РФ поручено рассмотреть вопрос о целесообразности временного запрета на экспорт бензина и необходимость заключения соглашений с нефтяными компаниями по установлению допустимых максимальных значений оптовых цен на бензин в регионах.

Ведомству дал поручение вице-премьер РФ Александр Новак, отметив необходимость дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке.

«Изучить вопрос максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, а также проработать их параметры», - говорится в сообщении правительства РФ.

Как отметил вице-премьер по итогам совещания с представителями нефтегазовых компаний, на внутренний рынок РФ сейчас давят растущие цены на нефть. В то же время розничная стоимость топлива на АЗС увеличивается в пределах инфляции и ситуация пока в полной мере стабилизирована.