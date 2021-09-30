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«Хотел взорвать школу и отдел полиции»: пособник ИГ* раскрыл планы по подготовке терактов в Москве

Алексей Курильченко
12:34 30.09.2021
В ходе допроса задержанный признался, что завербовал для теракта четырех человек и имел тайник с оружием.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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ФСБ России опубликовала видео допроса организатора ячейки «Исламского государства»* в Москве. Он признался, что вместе с сообщниками планировал совершить в столице ряд терактов. Для совершения задуманного преступник привлек четырех человек.

«Мы хотели взорвать отдел полиции на улице Профсоюзная и школу. Мы выехали за бомбой - на дороге нас преследовали сотрудники правоохранительных органов. Мы не доехали - нас задержали», - сказал задержанный.

По его словам, у ячейки имелся схрон, в котором находились пистолет, взрывное устройство и четыре тысячи долларов. На оперативном видео ФСБ, предположительно снятом в этом схроне, демонстрируются пистолет, укороченный автомат Калашникова и предмет, похожий на СВУ.

За организацию деятельности террористической организации и подготовку теракта лидер ячейки был приговорен к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Его сообщники приговорены к 18-19 годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что силовики предотвратили теракт в Москве. Задержанный правоохранителями россиянин планировал взорвать бомбу в местах массового скопления людей. В его тайнике обнаружили взрывное устройство и переписку с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.

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