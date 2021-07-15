ФСБ предотвратила теракт в Москве

Силовики предотвратили теракт в Москве, задержан россиянин, который планировал подорвать СВУ в местах массового скопления людей.

«Задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», - говорится в сообщении ФСБ.

Уточняется, что в оборудованном им тайнике силовиками были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. В используемых средствах связи - инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций.

В ФСБ подчеркнули, что личность террориста в интересах следствия не разглашается.

Несколькими днями ранее в Уфе задержали террориста, планировавшего взорвать бомбу. В ФСБ сообщили, что у террориста была изъята одна готовая бомба, а также были обнаружены компоненты для производства еще одного взрывного устройства.

