Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во Внуково мужчины сбежали из-под конвоя, сбив полицейского

Елизавета Потейчук
14:44 30.09.2021
Александр Давитан и Александр Эмухрави должны были быть депортированы в Армению, но сбежали из аэропорта. Давитан сбил на машине конвоира.
Во Внуково мужчины сбежали из-под конвоя, сбив полицейского
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
Читайте нас на:

В московском аэропорту Внуково мужчина сбил сотрудника конвойной службы на машине и скрылся. Сбежавшего должны были депортировать в Армению.

Сообщается, что 58-летнего Александра Эмухрави и 50-летнего Александра Давитана, судимых за кражу, отправили сдавать тест на коронавирус для выдворения в Армению через Грузию. Неожиданно Давитан, прикидывавшийся больным, успел вырваться и резко побежал к выходу, где его ждала машина. Конвоир, в свою очередь, побежал за беглецом, но зацепился за авто, упал и потерял сознание.

«Рядом с терминалом Д их ждал сообщник на такси. Давитан успел вырваться и запрыгнуть в салон машины. Конвоир побежал за беглецом, но был сбит. Сейчас сотрудник госпитализирован. Сбежавшего ищут», - сообщается в Telegram-канале «112».

В управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщили, что на данный момент проводятся мероприятия по розыску и задержанию сбежавших. 

«В настоящее время объявлен план «Перехват». Реализуется комплекс неотложных оперативных мероприятий по розыску и задержанию злоумышленников. Полицейскому оказана медицинская помощь», - сообщается на сайте ведомства.

Ранее во Внуково подтвердили снятие с крыши мужчины, который забрался под крышу аэропорта. Официально установлено, что он является иностранным гражданином.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:02 В стране и мире
Видео
В Тюмени полыхает крыша многоквартирного дома
13:34 В стране и мире
Видео
Мишустин сообщил о росте на 25% числа госпитализированных с COVID-19
13:08 В стране и мире
В Кремле рассказали о выздоровлении адъютанта Путина
12:48 В стране и мире
Николя Саркози приговорен к году тюрьмы
12:22 В стране и мире
Источник в окружении Раковой заявил, что она не скрывается
Популярное
Видео
Хозяин квартиры рассказал, как узнал об убийстве трех студенток в Оренбургской области
СМИ: Ракова может скрываться в столичном регионе
Видео
Опубликованы кадры с места убийства студенток медколледжа в Оренбургской области
В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с алкоголем и курением
Видео
Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
Дьявольский покровитель: в деле об опекунстве Бритни Спирс раскрылись неизвестные подробности
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.