Во Внуково мужчины сбежали из-под конвоя, сбив полицейского

В московском аэропорту Внуково мужчина сбил сотрудника конвойной службы на машине и скрылся. Сбежавшего должны были депортировать в Армению.

Сообщается, что 58-летнего Александра Эмухрави и 50-летнего Александра Давитана, судимых за кражу, отправили сдавать тест на коронавирус для выдворения в Армению через Грузию. Неожиданно Давитан, прикидывавшийся больным, успел вырваться и резко побежал к выходу, где его ждала машина. Конвоир, в свою очередь, побежал за беглецом, но зацепился за авто, упал и потерял сознание.

«Рядом с терминалом Д их ждал сообщник на такси. Давитан успел вырваться и запрыгнуть в салон машины. Конвоир побежал за беглецом, но был сбит. Сейчас сотрудник госпитализирован. Сбежавшего ищут», - сообщается в Telegram-канале «112».

В управлении на транспорте МВД РФ по ЦФО сообщили, что на данный момент проводятся мероприятия по розыску и задержанию сбежавших.

«В настоящее время объявлен план «Перехват». Реализуется комплекс неотложных оперативных мероприятий по розыску и задержанию злоумышленников. Полицейскому оказана медицинская помощь», - сообщается на сайте ведомства.

Ранее во Внуково подтвердили снятие с крыши мужчины, который забрался под крышу аэропорта. Официально установлено, что он является иностранным гражданином.