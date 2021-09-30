СК опубликовал видео из квартиры в Оренбургской области, где были убиты студентки

Следственный комитет России по Оренбургской области опубликовал оперативное видео проведения проверки в квартире, в которой обнаружили тела трех девушек со следами насильственной смерти. На видеокадрах видно, как сотрудники оперативной службы осматривают место трагедии и ведут учет по найденным уликам.

В самой квартире разбросаны вещи и видна копоть на подоконнике. До обнаружения тел в доме города Гай произошел пожар, который вскоре был ликвидирован.

Ранее региональный СК возбудил уголовное дело по факту убийства трех девушек в Оренбургской области. Они оказались студентками медицинского колледжа, возраст которых 17, 18 и 19 лет.