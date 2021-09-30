Счетная палата РФ предложила ежегодно выплачивать 20 тысяч рублей для подготовки детей к школе

В России предложили выплачивать семьям 20 тысяч рублей каждый год для подготовки ребенка к школе. Данная инициатива поступила от Счетной палаты страны.

Финансировать выплаты предполагается за счет средств материнского капитала. Предложение было обнародовано в рамках отчета ведомства по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала.

Согласно предварительной оценке, для обеспечения такого рода меры господдержки потребуются затраты в виде примерно 60 миллиардов рублей из бюджетных средств. Сумма в 20 тысяч была выбрана с опорой на приводящиеся в документе данные статистики на апрель текущего года, согласно которым для подготовки к школе мальчика и девочки необходимо потратить 19,3 тысячи рублей и 23,8 тысячи рублей соответственно.

Ранее президент России Владимир Путин назвал меры социальной поддержки семей с детьми в стране недостаточными. Он выразил мнение, что в рамках данного вопроса требуется разработать набор действий от рождения ребенка до окончания им школы.