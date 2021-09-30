Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК проверит информацию СМИ о незаконном удержании мужчины в доме престарелых в Подмосковье

Кира Тило
00:54 30.09.2021
СК по Московской области проверит информацию СМИ о незаконном удержании мужчины в доме престарелых в Подольске.
СК проверит информацию СМИ о незаконном удержании мужчины в доме престарелых в Подмосковье
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Следственный комитет проверит информацию СМИ о мужчине в доме престарелых. Сообщается, что в прессе появилась информация о незаконном удержании мужчины в доме престарелых в городе Подольск. 

«29 сентября в СМИ появились сведения об удержании в одном из домов престарелых 56-летнего мужчины. Якобы на протяжении года ему не давали связаться ни с кем по телефону и теперь мужчина просит о расторжении договора с последующим уходом домой к родственникам. По данной публикации СМИ следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области организована проверка», - говорится на сайте ведомства.

Ранее в Саратове СК начал проверку сообщения о регулярных избиениях 93-летнего ветерана в семье. По данным СМИ, 93-летний фронтовик проживает в поселке Солнечный-2 Кировского района города.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:48 В стране и мире
Счетная палата РФ предложила ежегодно выплачивать 20 тысяч рублей для подготовки детей к школе
23:21 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с забравшимся под крышу аэропорта Внуково мужчиной
23:18 В стране и мире
Видео
СМИ: в Германии из-за торнадо пострадали не менее шести человек
22:22 В стране и мире
Мужчина залез под крышу аэропорта Внуково в Москве
21:38 Спорт
«Зенит» разгромил шведский «Мальме» в матче Лиги чемпионов
Популярное
Видео
Путин рассказал Эрдогану, как провел целый день с инфицированным и не заболел
Дьявольский покровитель: в деле об опекунстве Бритни Спирс раскрылись неизвестные подробности
Видео
Детеныш нерпы выплыл на берег Ладожского озера пообщаться с людьми
Видео
Токсиколог объяснил, как действовать при отравлении грибами
Китайские астрономы обнаружили «чужеродный» материал в доставленном с Луны грунте
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.