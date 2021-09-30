СК проверит информацию СМИ о незаконном удержании мужчины в доме престарелых в Подмосковье

Следственный комитет проверит информацию СМИ о мужчине в доме престарелых. Сообщается, что в прессе появилась информация о незаконном удержании мужчины в доме престарелых в городе Подольск.

«29 сентября в СМИ появились сведения об удержании в одном из домов престарелых 56-летнего мужчины. Якобы на протяжении года ему не давали связаться ни с кем по телефону и теперь мужчина просит о расторжении договора с последующим уходом домой к родственникам. По данной публикации СМИ следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области организована проверка», - говорится на сайте ведомства.

Ранее в Саратове СК начал проверку сообщения о регулярных избиениях 93-летнего ветерана в семье. По данным СМИ, 93-летний фронтовик проживает в поселке Солнечный-2 Кировского района города.