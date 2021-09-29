В стране и мире В Саратове проверяют сообщение о регулярных избиениях ветерана в семье Валентина Пескова В августе 93-летний ветеран проходил лечение в саратовской городской клинической больнице ГУЗ «СГКБ № 1 имени Ю.Я. Гордеева» от сотрясения головного мозга. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Следователи в Саратове проверяют информацию о систематических избиениях 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны его сыном. По данным СМИ, 93-летний фронтовик проживает в поселке Солнечный-2 Кировского района города. «Пожилого человека систематически избивает сын, вследствие чего у пострадавшего постоянно видны синяки и ссадины. В августе ветеран проходил лечение в ГУЗ "СГКБ № 1 имени Гордеева" из-за причиненного ему сыном сотрясения головного мозга», - говорится в сообщении регионального управления СК РФ. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства происходившего в семье ветерана. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика