По факту гибели сотрудника КГБ Беларуси возбуждено уголовное дело

По факту убийства сотрудника белорусского КГБ возбуждено уголовное дело. Процесс инициирован Главным следственным управлением СК Республики Беларусь.

В настоящий момент правоохранители проводят все необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначены судебно-медицинская, криминалистическая баллистическая и другие экспертизы. Об этом сообщает сайт белорусского СК.

Напомним, трагический инцидент произошел во время спецпроверки адресов, по которым, предположительно, могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Обитатель одной из таких квартир открыл огонь по правоохранителям, когда они хотели зайти. Сотрудник получил смертельное ранение, преступник ликвидирован ответным огнем.

У погибшего сотрудника 1990 года рождения остались супруга и малолетний ребенок. Следственный комитет выражает соболезнования в связи с гибелью офицера и скорбит вместе с родными и близкими.