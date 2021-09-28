Сотрудник КГБ погиб при проведении антитеррористической операции в Белоруссии

В Белоруссии один из сотрудников Комитета Государственной Безопасности погиб во время проведения антитеррористической операции. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте КГБ страны.

Инцидент произошел во время осуществления спецмероприятий по проверке адресов жилищ, в которых могли пребывать причастные к террористической деятельности лица. В одной из квартир находился особо опасный преступник, открывший огонь по правоохранителям.

В результате произошедшего был смертельно ранен сотрудник КГБ. Злоумышленник, застреливший его, был ликвидирован ответным огнем. В связи со случившимся осуществляется следственная работа.