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Сотрудник КГБ погиб при проведении антитеррористической операции в Белоруссии

Анна Берестовая
20:23 28.09.2021
Белорусский правоохранитель был смертельно ранен во время антитеррористической операции.
Сотрудник КГБ погиб при проведении антитеррористической операции в Белоруссии
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости
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В Белоруссии один из сотрудников Комитета Государственной Безопасности погиб во время проведения антитеррористической операции. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте КГБ страны.

Инцидент произошел во время осуществления спецмероприятий по проверке адресов жилищ, в которых могли пребывать причастные к террористической деятельности лица. В одной из квартир находился особо опасный преступник, открывший огонь по правоохранителям.

В результате произошедшего был смертельно ранен сотрудник КГБ. Злоумышленник, застреливший его, был ликвидирован ответным огнем. В связи со случившимся осуществляется следственная работа.

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