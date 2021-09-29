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Врач раскрыл последствия постковидного синдрома для организма

Елизавета Потейчук
09:24 29.09.2021
Врач-терапевт объяснил, что проявления постковидного синдрома могут указывать на обострение хронических заболеваний или появление новых патологий в организме.
Врач раскрыл последствия постковидного синдрома для организма
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, что многие пациенты, которые перенесли COVID-19 в относительно легкой форме, в дальнейшем сталкиваются с новыми симптомами. Появляются слабость, головные боли и ухудшение памяти, которые могут быть проявлениями так называемого постковидного синдрома.

«Постковидный синдром встречается у значительного числа людей. В основном он течет не очень долго, около четырех недель, но у ощутимого числа переболевших, как минимум у трети, все симптомы сохраняются от двенадцати недель и дольше. Сколько именно, мы пока не знаем, потому что все еще ведутся наблюдения», - объяснил врач в интервью радио Sputnik.

Со слов Водовозова, последствия постковидного синдрома могут обнаружиться в качестве обострения уже имеющихся хронических заболеваний или новых патологий, которых не было раньше. Врач уточнил, что, по некоторым данным, вакцинация после перенесенного коронавируса может облегчить проявления постковидного синдрома.

«Есть статистика, что когда человек переболел COVID-19, а потом прививается, то либо уменьшаются проявления постковида, либо уходят совсем. Пока что это не подтверждено в масштабных исследованиях, но информация накапливается по всему миру. Если это так, то это было бы дополнительным аргументом в пользу вакцинации переболевших», – подчеркнул Алексей Водовозов.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали причину отсутствия антител после вакцинации от коронавируса. Татьяна Руженцова отметила, что наличие T-клеточного иммунитета может привести к отсутствию антител после прививки от COVID-19 и перенесению заболевания.

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