В Роспотребнадзоре назвали причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19

Наличие T-клеточного иммунитета может привести к отсутствию антител после вакцинации от коронавируса и перенесению заболевания. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Как пояснила специалист «Комсомольской правде», формирование антител или T-клеточного иммунитета объясняется особенностями иммунной системы.

«Это особенности работы иммунной системы. Нередко такое наблюдается у тех, кто болеет в стертых формах, хотя встречается и при тяжелом течении...» - указала Руженцова.

Она подчеркнула, что антитела являются не единственным уровнем защиты. Специалист отметила, что оценить состояние T-клеточного иммунитета позволяет специальный анализ, который проводится в лаборатории, однако стоимость такого исследования высока.

При этом Руженцова признала тот факт, что у некоторых людей после вакцинации любыми препаратами от COVID-19 иммунитет может не вырабатываться.