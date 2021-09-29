Вратарь Атанасиадис стал лучшим игроком матча «Реал» - «Шериф»

Вратарь тираспольской команды «Шериф» Георгиос Атанасиадис признан лучшим игроком матча против мадридского «Реала» на Лиге Чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

В победной игре 28-летний грек сделал десять сэйвов. Карим Бензема забил единственный гол с пенальти, который пропустил Атанасиадис в матче, сообщает «Спорт-Экспресс». Из «Шерифа» же забитыми мячами отметились Джасур Яхшибоев и Себастьен Тилль.

Тираспольский «Шериф» обыграл «Реал» со счетом 2:1. Теперь победители матча возглавляют группу D, набрав шесть очков. У мадридского «Реала» в копилке пока что одно очко.