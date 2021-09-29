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«Шериф» одержал победу над «Реалом» в Лиге чемпионов и закрепился на первом месте в группе

Кира Тило
01:49 29.09.2021
Тираспольский «Шериф» одержал победу над мадридским «Реалом».
«Шериф» одержал победу над «Реалом» в Лиге чемпионов и закрепился на первом месте в группе
© Фото: PRESSINPHOTO via www.imago-imagewww.imago-images.de Globallookpress
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В рамках группового этапа Лиги Чемпионов UEFA тираспольский «Шериф» обыграл мадридский «Реал». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Встреча «Шерифа» и «Реала» закончилась со счетом 2:1. За команду из Тирасполя забили Джасурбек Яхшибоев и Себастьян Тиль. У хозяев забил с пенальти Карим Бензма, передает RT.

Тираспольская команда возглавляет группу D, набрав шесть очков. У мадридского клуба пока одно очко. 

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