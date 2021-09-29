«Шериф» одержал победу над «Реалом» в Лиге чемпионов и закрепился на первом месте в группе

В рамках группового этапа Лиги Чемпионов UEFA тираспольский «Шериф» обыграл мадридский «Реал». Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Встреча «Шерифа» и «Реала» закончилась со счетом 2:1. За команду из Тирасполя забили Джасурбек Яхшибоев и Себастьян Тиль. У хозяев забил с пенальти Карим Бензма, передает RT.

Тираспольская команда возглавляет группу D, набрав шесть очков. У мадридского клуба пока одно очко.



