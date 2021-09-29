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Улицы Владивостока ушли под воду из-за ливней

Елизавета Потейчук
07:59 29.09.2021
Мощные дожди подтопили улицы Владивостока, ливневые канализации не справляются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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По Владивостоку прошелся сильный залповый ливень. Из-за дождей затопило многие улицы города. Циклон из Японского моря принес обильные осадки во Владивосток.

Осадки значительно усложняют жизнь горожан. В социальных сетях появляется множество видео из разных районов Владивостока с дорожными пробками, потоками на склонах и лужами в низинах.

Ранее из-за дождей размыло участок дороги Джубга-Сочи. Подтопление спровоцировала река Буу, движение по трассе было прервано.

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