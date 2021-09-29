В стране и мире Улицы Владивостока ушли под воду из-за ливней Елизавета Потейчук Мощные дожди подтопили улицы Владивостока, ливневые канализации не справляются. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: По Владивостоку прошелся сильный залповый ливень. Из-за дождей затопило многие улицы города. Циклон из Японского моря принес обильные осадки во Владивосток. Осадки значительно усложняют жизнь горожан. В социальных сетях появляется множество видео из разных районов Владивостока с дорожными пробками, потоками на склонах и лужами в низинах. Ранее из-за дождей размыло участок дороги Джубга-Сочи. Подтопление спровоцировала река Буу, движение по трассе было прервано. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика