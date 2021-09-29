Главврач московской ГКБ оценила уровень вакцинации от COVID-19 перед осенним периодом

Главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко сообщила, что для спокойного прохождения осеннего сезона количество прошедших вакцинацию от коронавируса в Москве и России пока что недостаточно. Этим она поделилась в интервью телеканалу «Россия-1».

«Достаточно небольшой объем вакцинированных людей у нас на сегодняшний день в Российской Федерации в целом. В Москве чуть побольше, но, тем не менее, недостаточно для того, чтобы спокойно пережить эту осень», - заявила Лысенко.

По словам главврача, в стационар ГКБ поступают не более 10% от числа сделавших прививку от коронавируса. Лысенко подчеркнула, что такие пациенты переносят болезнь в легкой форме, и после вакцинации в реанимацию пациенты не попадали.

Ранее главврач больницы Екатеринбурга провел эксперимент об эффективности вакцин от COVID-19. Цель его исследования - доказать эффективность препарата противникам прививки от коронавируса.