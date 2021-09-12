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Ласицкене победила в прыжках в высоту на международных соревнованиях в Берлине

Виктория Ивашечкина
19:15 12.09.2021
Другая российская спортсменка Наталья Спиридонова заняла восьмое место.
Ласицкене победила в прыжках в высоту на международных соревнованиях в Берлине
© Фото: Lui Siu Wai globallookpress
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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене взяла «золото» в прыжках в высоту на международных соревнованиях в Берлине.

Спортсменка показала результат 1,98 метра. «Серебро» досталось австралийке Николе Макдермотт (1,95). Замкнула тройку лучших украинка Юлия Левченко (1,89).

Другая российская спортсменка Наталья Спиридонова (1,80) заняла восьмое место, передает РИА Новости.

Мария Ласицкене в 2021 году стала олимпийской чемпионкой, а также победила в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе.

Девушка взяла планку на высоте 2,05 метра. Прыгунье удалось установить лучший результат сезона в мире. Второе место заняла украинская спортсменка Ярослава Магучих (2,03).

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