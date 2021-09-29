Вильфанд сообщил, что золотая осень не покинет ЦФО еще неделю

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что солнечная осень с теплой погодой и без осадков, наступившая в Центральном Федеральном округе, продлится еще как минимум до 5 октября. По словам метеоролога, в европейскую часть России со Скандинавии постепенно перемещается мощный антициклон, который и стал причиной золотой осени.

«В европейскую часть России со Скандинавии медленно, но уверенно перемещается мощный антициклон. Будут все его последствия в центре страны: очень высокое атмосферное давление, много солнца, никаких осадков. Этот тот период, который принято называть золотой осенью. Этой погодой нужно наслаждаться - вся яркость осенних оттенков во всей красе», - цитирует ТАСС слова Вильфанда.

Температура составит 11-13 градусов выше ноля до конца недели. На выходных станет еще теплее: столбики термометров поднимутся до 10-15 градусов тепла, говорит специалист. Атмосферное давление составит порядка 760 мм рт. ст. Это на 12 мм рт. ст. выше нормы.

Ранее в Метеобюро Москвы рассказали, что в столичном регионе прекратятся дожди. Однако на юг России придут ливни и температура окажется ниже климатической нормы.