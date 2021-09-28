Метеорологи рассказали о погоде в столичном регионе и на юге России в ближайшее время

В Метеобюро Москвы и области сообщили, что днем во вторник прекратятся дожди, которые заливали столичный регион утром. По данным метеорологов, на погоду в регионе повлияет антициклон, который поднимет атмосферное давление до 759 мм рт. ст. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. В Москве воздух прогреется максимум до +12 °С, по области - до +14 °С.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в предгорьях и горах южных регионов России температура воздуха окажется ниже климатической нормы и при этом ожидаются дожди.

«На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья, 3 октября, пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся», - спрогнозировал Синенков в беседе с ТАСС.

Синоптик добавил, что солнечная погода без осадков ожидается на остальной европейской части России. В Ростове-на-Дону ожидается +15 °С, в Волгограде воздух прогреется до +11…+14 °С, а в Краснодаре - +15…+17 °С, говорит специалист. Владикавказ с начала недели накроют облачная погода, дожди и похолодание. Хмурая погода ожидается и в Махачкале после 30 октября. Крым, по словам Сенникова, всю неделю будет радовать солнечной и сухой погодой при +14…+16 °С.

Ранее в «Фобосе» рассказали о наступлении «старого бабьего лета» в центре России. Евгений Тишковец сообщил, что небо прояснится, а температура повысится.