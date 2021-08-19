Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Как с такими работать?»: в Эрмитаже рассказали о нарушении договора с музеем солистом Rammstein

Алексей Курильченко
17:58 19.08.2021
В юридическом отделе Эрмитажа рассказали, что делают в ситуациях, похожих на нарушение авторского права Тиллем Линдеманном.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: STAR-MEDIA, imago stock&people, Globallookpress
Читайте нас на:

Начальник юридического отдела Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева прокомментировала возможное судебное разбирательство с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По данным СМИ, музыкант договорился с музеем о съемках клипа на песню «Любимый город», но позже выставил на продажу свои фотографии с картинами из музея. При этом артист использовал NFT-токены, чтобы указать свое авторское право на снимки, не уведомив об этом руководство музея. Юрист рассказала, как музей устанавливает договоренности и что делает в случае подобных нарушений.

«Каждое физическое лицо может снять в музее все что угодно - у нас нет запрета на съемки. Вопрос в дальнейшем распоряжении тем, что ты снял. Как правило, инициаторы договоров точно знают, что именно они хотят снять и как они это хотят использовать. В договоре четко указывается, что и для чего будет сниматься. И использовать это в других целях на основании заключенного договора нельзя. Эта ситуация не уникальна - так ведут себя большинство нарушителей. Но как дальше с ними работать?» - сказала Цыгулева.

Юрист привела пример - если некто заключает договор о съемках фильма в стенах Эрмитажа, это не означает, что снятые кадры можно продавать как изображения, например, на футболках - такое следует обговаривать отдельно. Именно это и произошло в ситуации с Линдеманном.

«Мы вступили в переговоры, и сейчас начнется переговорно-претензионный процесс, в котором Эрмитаж занимает сторону здравого смысла, доброй воли. Мы не ограничиваем ничьи права, но и не даем нарушать свои», - заключила Цыгулева.

Ранее сообщалось, что Линдеманн стал специальным гостем столичного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:09 В стране и мире
Видео
«Ослаб иммунитет»: Борис Щербаков госпитализирован с подозрением на COVID-19
15:38 В стране и мире
Посольство: желающие покинуть Афганистан россияне должны сообщить об этом до 22 августа
14:08 Армия
Видео
В Генштабе ВС РФ заявили о готовности к проведению форума «Армия-2021» и АрМИ-2021
14:33 ОПК
Видео
Экспортные образцы российского вооружения покажут на форуме «Армия-2021»
11:36 В стране и мире
Патрушев сообщил о предотвращении девяти террористических преступлений в СФО в 2020 году
Популярное
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран КГБ рассказал, почему талибы* так легко захватили Кабул
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Видео
Рыбаки поймали косяк смертельно ядовитых рыб на Сахалине
Шойгу заявил, что человечество движется к гибели из-за неправильного потребления товаров
Видео
ФСБ подтвердила задержание в Крыму пяти исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.