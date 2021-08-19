«Как с такими работать?»: в Эрмитаже рассказали о нарушении договора с музеем солистом Rammstein

Начальник юридического отдела Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева прокомментировала возможное судебное разбирательство с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. По данным СМИ, музыкант договорился с музеем о съемках клипа на песню «Любимый город», но позже выставил на продажу свои фотографии с картинами из музея. При этом артист использовал NFT-токены, чтобы указать свое авторское право на снимки, не уведомив об этом руководство музея. Юрист рассказала, как музей устанавливает договоренности и что делает в случае подобных нарушений.

«Каждое физическое лицо может снять в музее все что угодно - у нас нет запрета на съемки. Вопрос в дальнейшем распоряжении тем, что ты снял. Как правило, инициаторы договоров точно знают, что именно они хотят снять и как они это хотят использовать. В договоре четко указывается, что и для чего будет сниматься. И использовать это в других целях на основании заключенного договора нельзя. Эта ситуация не уникальна - так ведут себя большинство нарушителей. Но как дальше с ними работать?» - сказала Цыгулева.

Юрист привела пример - если некто заключает договор о съемках фильма в стенах Эрмитажа, это не означает, что снятые кадры можно продавать как изображения, например, на футболках - такое следует обговаривать отдельно. Именно это и произошло в ситуации с Линдеманном.

«Мы вступили в переговоры, и сейчас начнется переговорно-претензионный процесс, в котором Эрмитаж занимает сторону здравого смысла, доброй воли. Мы не ограничиваем ничьи права, но и не даем нарушать свои», - заключила Цыгулева.

Ранее сообщалось, что Линдеманн стал специальным гостем столичного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Он выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.