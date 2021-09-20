На Канарах лава вплотную подошла к жилым домам

На острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) происходит мощное извержение вулкана. Местные жители и туристы делятся кадрами красивого и опасного природного явления в социальных сетях. На одной из записей видно, что потоки раскаленной лавы превратили живописную долину в русло огненной реки, озаряющей ярким светом гладь ночного неба. Автор другого ролика запечатлел, что магма вплотную подошла к его дому.

Власти Испании уже начали экстренную эвакуацию с острова. Согласно сообщению, опубликованному гражданской гвардией королевства в Twitter, планируется эвакуировать до 10 тысяч человек. Всего на Пальме проживают около 85 тысяч человек.

На остров в связи с ЧП прибыл испанский премьер-министр Педро Санчес, которому пришлось отложить свой визит в Нью-Йорк.