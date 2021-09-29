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«Зенит» разгромил шведский «Мальме» в матче Лиги чемпионов

Анна Берестовая
21:38 29.09.2021
Петербургский «Зенит» выиграл в матче Лиги чемпионов, разгромив команду шведского «Мальме».
«Зенит» разгромил шведский «Мальме» в матче Лиги чемпионов
© Фото: Petter Arvidson Keystone Press Agency Globallookpress
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Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу во встрече с шведским «Мальме» в рамках игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоялся в Северной столице РФ и окончился со счетом 4:0 в пользу российской команды.

Авторами голов стали следующие спортсмены: Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. На 53-й минуте встречи Анель Ахмедходжич получил от судей матча красную карточку.

Ранее глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино признался, что верит в возможность успеха российского футбола. Он  назвал Российскую Федерацию великой футбольной державой и отметил, что именно на ее территории проходил лучший футбольный чемпионат в истории спорта.

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