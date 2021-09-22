Президент FIFA назвал Россию великой футбольной державой

Глава Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино назвал Россию великой футбольной державой и признался, что чемпионат, проходивший на территории РФ, был лучшим в истории.

«Россия — великая футбольная держава, и мы провели там лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», — заявил Инфантино РИА Новостям во время беседы на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время ответа на вопрос о возможностях российской сборной и всего отечественного футбола в целом президент FIFA признался, что совершенно точно верит в их успех.

Ранее стало известно, что нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба отказался играть за сборную России по футболу в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года. По словам спортсмена, он пока не набрал оптимальную форму, поэтому не сможет оказать помощь национальной команде.