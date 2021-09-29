Facebook получил отсрочку оплаты штрафа в РФ

В Таганском суде удовлетворили прошение руководства американской компании Facebook с просьбой отсрочить оплату назначенного административного штрафа в 26 миллионов рублей.

«Согласно постановлению мировoго судьи судебного участка N422, компании Фейсбук Инк. (Facebook Inc.) предоставлен срок для добровольной уплаты штрафов до 4 октября 2021 года», - сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

Компания Facebook подала просьбу об отсрочке штрафа 27 сентября, то есть в последний день установленного срока для его добровольной уплаты. Причиной отсрочки были названы некие «технические проблемы».

До этого Facebook в России была оштрафована еще на 21 миллион рублей. Таким образом, общая сумма штрафов компании составляет уже 90 миллионов рублей.