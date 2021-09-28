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Facebook просит отсрочить оплату штрафа в РФ из-за «технических проблем»

Алексей Курильченко
17:34 28.09.2021
Компания Facebook попросила у российского суда сдвинуть сроки оплаты штрафа на сумму 26 миллионов рублей.
Facebook просит отсрочить оплату штрафа в РФ из-за «технических проблем»
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Американская компания Facebook обратилась в Таганский районный суд с просьбой отсрочить оплату назначенного штрафа в 26 миллионов рублей. Причиной отсрочки указаны некие «технические проблемы». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Компания Facebook Inc. 27 сентября, в последний день срока для добровольной уплаты штрафов в общей сложности в размере 26 млн рублей, назначенных постановлениями мировoго судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы, подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов. Указанные заявления назначены к рассмотрению в судебном заседании мирового участка на 29 сентября», - цитирует ТАСС сообщение суда.

Ранее Facebook была оштрафована еще на 21 миллион рублей в России. Общая сумма штрафов составляет 90 миллионов рублей.

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