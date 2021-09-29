Фетисов негативно оценил закон о налоге за трансфер спортсменов из РФ

В Государственную Думу РФ был внесен проект закона об отчислениях за подготовку спортсмена при его переходе в иностранный клуб. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте Думы, спортсмен или клуб обязуется выплачивать определенную сумму денег «за проведенную подготовку».

Заслуженный мастер спорта СССР, хоккеист Вячеслав Фетисов прокомментировал эту инициативу. По его словам, во всем мире нет подобных законов и следует внимательно изучить документ и понять целесообразность проекта.

«В футболе и хоккее есть трансферные деньги. А какие еще могут быть дополнительные налоги? Особенно для молодых ребят. Не знаю насколько это правильно - забирать деньги у спортсмена. Это мое мнение - я сам играл и сталкивался с таким. В мире нет такой практики. Не видел, не разрабатывал (законопроект - прим.ред.). Вернемся в Госдуму и посмотрим, что там на самом деле происходит», - рассказал Фетисов.

В тексте законопроекта отмечается, что речь идет о выплатах при переводе спортсмена младше 23 лет. В пояснительной записке указывается, что иностранные клубы зачастую не занимаются тренировкой спортсмена - если россиянин испытает трудности, его просто заменяют.

«Если спортсмен, не достигший возраста двадцати трех лет, зарегистрирован (заявлен) иностранным профессиональным спортивным клубом... такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации , осуществившей его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку», - говорится в тексте документа.

Ранее в Министерстве спорта заявили о необходимости наличия лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге. По словам Олега Матыцина, отсутствие ограничений может привести к проблемам для российских спортсменов.