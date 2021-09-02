В Минспорта заявили об обязательности лимита на легионеров в РПЛ

Наличие лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге обязательно, но он может обсуждаться. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, отсутствие ограничений может привести к проблемам для российских спортсменов.

«Лимит обязательно должен быть... Ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке. Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?», - заявил министр в интервью РИА Новости.

При этом Матыцин сказал, что не получал от РФС обращений по вопросам изменений или отмены лимита. При этом ранее озвученные рекомендации Союзе были восприняты клубами неоднозначно.

Ранее руководитель РФС Александр Дюков заявил, что организация намерена отказаться от лимита на легионеров в чемпионате страны. В прошлом году в РПЛ был введен лимит «8+17».