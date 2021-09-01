Самолет президента Эквадора продадут для пополнения казны

Для пополнения бюджета Эквадора президент страны Гильермо Лассо принял решение продать свой самолет. Как следует из подписанного главой государства указа, продажей воздушного судна поручено занять Минобороны страны.

«Незамедлительно начинается процесс продажи президентского самолета LEGACY EMB-135 BJ. Мы работаем над рационализацией госрасходов с целью сократить неэффективные и ненужные траты», - написал Лассо в Twitter.

В тексте указывается, что в распоряжении президента находится два самолета, однако расходы на их содержание не устраивают государство.

В 2016 году в Интернете появилось объявление о продаже настоящего боевого истребителя Су-35 в Молдавии. За самолет хозяин просил 85 тысяч евро.