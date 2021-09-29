В МВД рассказали, откуда чаще всего поступают запросы на гражданство РФ

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что число запросов на получение российского гражданства ежегодно растет. По данным ведомства, в 2021 году поступили запросы примерно от 500 тысяч человек. По словам начальника управления по вопросам миграции МВД РФ Валентины Казаковой, около половины запросов поступает из Донбасса.

«Запрос на получение гражданства РФ из года в год растет, мы в прошлом году видели этот рост, в позапрошлом. Но уже и сегодня те цифры, которые мы видим, позволяют сказать, что мы перейдем тот рубеж, который был максимально в 2010 году - порядка 500 тысяч человек тогда приобрели гражданство», - заявила Казакова.

Она отметила, что жители юго-востока Украины испытывают наибольшую потребность в российских паспортах - порядка 50% из общего числа желающих.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик не нарушает никаких положений международного права.