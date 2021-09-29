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Замминистра обороны Евкуров оценил действия командиров ВДВ на учениях в Крыму

Тимур Шерзад
15:47 29.09.2021
Юнус-Бек Евкуров отметил стремление командиров использовать в учениях опыт современных войн.
Замминистра обороны Евкуров оценил действия командиров ВДВ на учениях в Крыму
© Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил ход учений ВДВ на полигоне Опук в Крыму. 

Там прошел заключительный этап тактических учений с гвардейским десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. 

В учениях применялись боевые машины десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ и БТР-МДМ «Ракушка», их поддерживали танки Т-72Б3, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С» и буксируемые 122-мм гаубицы Д-30. Наступление проводилось с учетом активного применения беспилотников условным противником. 

«На этом учении хочется отметить действия так называемых мобильных групп по борьбе с БПЛА, действия мелких тактических групп и процесс управления огнем. Видно, что в ходе подготовки к учению командиры уделили этим вопросам особое внимание», - сказал замминистра обороны.

Евкуров также оценил грамотное управление командиров на поле боя в звене отделение - взвод - рота и слаженные действия военнослужащих. Кроме этого, замминистра отметил стремление командиров использовать в учениях опыт современных войн.

Всего в учениях задействовано до 2 000 человек и около 100 единиц техники. 

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