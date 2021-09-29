Замминистра обороны Евкуров оценил действия командиров ВДВ на учениях в Крыму

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил ход учений ВДВ на полигоне Опук в Крыму.

Там прошел заключительный этап тактических учений с гвардейским десантно-штурмовым и артиллерийским полками Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

В учениях применялись боевые машины десанта БМД-4М, БМД-2К-АУ и БТР-МДМ «Ракушка», их поддерживали танки Т-72Б3, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С» и буксируемые 122-мм гаубицы Д-30. Наступление проводилось с учетом активного применения беспилотников условным противником.

«На этом учении хочется отметить действия так называемых мобильных групп по борьбе с БПЛА, действия мелких тактических групп и процесс управления огнем. Видно, что в ходе подготовки к учению командиры уделили этим вопросам особое внимание», - сказал замминистра обороны.

Евкуров также оценил грамотное управление командиров на поле боя в звене отделение - взвод - рота и слаженные действия военнослужащих. Кроме этого, замминистра отметил стремление командиров использовать в учениях опыт современных войн.

Всего в учениях задействовано до 2 000 человек и около 100 единиц техники.