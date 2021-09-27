В Крыму стартовали крупные учения ВДВ

В Крыму на полигоне Опук стартовали крупные учения ВДВ. В них задействованы гвардейский десантно-штурмовой и артиллерийский полки Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Учения пройдут с 27 по 29 сентября.

Личному составу предстоит совершить комбинированный марш, после чего овладеть выгодным рубежом при помощи боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Затем подразделения закрепятся и отработают действия в обороне, в ходе которых выполнят боевые стрельбы совместно с приданными зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями.

Также десантники отработают организацию маневренной обороны - как днем, так и ночью.

Заключительный этап отметится наступательными действиями при поддержке штатной техники десантно-штурмовых батальонов и танков Т-72Б3. Кроме того, атакующих десантников поддержат 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубицы Д-30.

Всего в учениях задействуют до 2 000 военнослужащих и более 100 единиц техники.