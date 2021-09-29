В Group-IB опровергли информацию об обысках в офисах в Петербурге

Компания Group-IB сообщила о том, что информация о проведении обысков в офисе в Санкт-Петербурге не соответствует действительности. Ранее в СМИ поступило сообщение об обысках в офисах нескольких компаний - включая Group-IB - в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

«В среду в Петербурге проходят обыски в офисах Group-IB, а также других компаний. Следственные мероприятия проходят в рамках уголовных дел об уклонении уплаты налогов», - говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу также сообщает о проведении обысков по делу об организации преступного сообщества. По данным следствия, общая сумма неуплаты составила около 890 миллионов рублей. Компания Group-IB в сообщении не упоминается.

Ранее глава Group-IB Илья Сачков был арестован в Москве, по якобы подозрению в госизмене. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал следствие обнародовать причины ареста Сачкова.