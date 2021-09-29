МИД РФ: после удаления YouTube-каналов RT необходимы ответные меры в отношении немецких СМИ

В министерстве иностранных дел России заявили о необходимости осуществления симметричных мер в ответ на решение администрации YouTube об удалении двух немецкоязычных проектов RT. Такие меры, которые в контексте последних событий назвали в ведомстве уместными и необходимыми, должны предполагать ограничения в сторону немецких СМИ в РФ.

В российском МИД выразили уверенность, что такого рода «акт информационной агрессии», какой имел место быть в отношении каналов RT, прошел при поддержке властей Германии. Об этом говорится в выпущенном накануне заявлении министерства.

«Цель агрессии в отношении проектов российского медиахолдинга очевидна – заглушить не укладывающиеся в комфортный для немецкого официоза медийный фон источники информации», - указано в сообщении на сайте.

Также было указано, что ответные меры в рамках информационной политики можно рассматривать как единственно возможный способ «стимулировать заинтересованность» немецкой стороны в данном вопросе. Подобный вывод был сделан с учетом ранее происходившего неоднократного игнорирования Германией призывов вернуться к исполнению международных обязанностей по защите СМИ и в условиях «многолетней травли» российских вещателей в стране.

По итогам рассмотрения обращения RT, содержащего просьбу о защите в ситуации дискриминации, МИД РФ было принято решение о взаимодействии с компетентными ведомствами РФ с предложением о разработке и принятии в отношении видеохостинга YouTube и немецких СМИ ответных мер.