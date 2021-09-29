Титов попросил объяснить причины ареста Ильи Сачкова

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал следствие обнародовать причины ареста основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Политик считает данное дело достаточно громким и отметил, что подобные процессы проводятся в закрытом режиме, а с участников берутся подписки о неразглашении.

«Учитывая масштаб и уникальность фигуры предпринимателя Сачкова для всей IT-индустрии России, объясниться следствию необходимо. В противном случае по сектору и его инвестиционной привлекательности будет нанесен критический удар», - написал Титов в Facebook.

Ранее Аналитик Денис Кусков предположил, что Сачкова могли арестовать из-за того, что его компания сотрудничала с разведками иностранных государств. Предположительно, глава Group-IB подозревается в госизмене.