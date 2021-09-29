Актриса Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом

Заслуженная артистка Российской Федерации, телеведущая Лариса Гузеева подтвердила, что заболела коронавирусом. При этом она попросила своих поклонников не звонить с вопросами ей и ее семье.

«Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на мое место. Мне и так страшно», - заявила Гузеева в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущая считает, что тема здоровья интимна для обсуждения. Лариса Гузеева также подчеркнула, что не обязана докладывать всем вокруг о своем состоянии, проведя аналогию со Сталиным.

«Ну я же не Сталин, чтобы всей стране докладывали, что да как со мной», - резюмировала актриса.

Ранее в СМИ сообщалось о госпитализации Ларисы Гузеевой в больницу Коммунарки. Тогда пресса передавала, что состояние знаменитости оценивается медиками как стабильное.