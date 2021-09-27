СМИ: Ларису Гузееву доставили в больницу в Коммунарке на скорой

Пресса сообщила, что российская актриса и ведущая Лариса Гузеева была доставлена в межучреждение на карете «Скорой помощи». Как сообщается, телезвезда оказалась в столичной городской клинической больнице №40 в Коммунарке.

В больнице актрисе якобы был сделан тест на выявление коронавирусной инфекции, показавший отрицательный результат. В настоящее время, как указывает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, Гузеева пребывает в палате.

Согласно данным СМИ, состояние знаменитости оценивается медиками как стабильное. Тем не менее, актриса будто бы испытывает сильный стресс и уже приняла успокоительные средства.

О причинах якобы произошедшей госпитализации ведущей не сообщается. «Звезда» не обладает официальным подтверждением указанной информации.