Военные делегации РФ и Пакистана обсудили в Исламабаде ситуацию в Афганистане

Военные делегации России и Пакистана обсудили в Исламабаде ситуацию в Афганистане на заседании военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности. Об этом сообщил замглавы российского военного ведомства Александр Фомин, возглавляющий делегацию.

С принимающей стороны сопредседателем заседания стал первый замминистра обороны Пакистана Миан Мухаммад Хилал Хуссейн. Фомин указал на необходимость углубления взаимодействия между военными делегациями в связи с непростой ситуацией в Афганистане.

Вопрос, связанный с обстановкой в этой стране, замминистра назвал одним из самых важных в политической повестке. Он также отметил необходимость развития отношений Москвы и Исламабада для обеспечения региональной стабильности.