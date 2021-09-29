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Россия и Пакистан нарастят взаимодействие в оборонной сфере

Тимур Шерзад
12:38 29.09.2021
Замминистра обороны Фомин добавил, что Пакистан - одно из немногих государств, с которым Россия продолжала активно осуществлять  запланированные совместные мероприятия, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. 
Россия и Пакистан нарастят взаимодействие в оборонной сфере
© Фото: Минобороны России
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Представители военных ведомств России и Пакистана намерены наращивать взаимодействие в сфере обороны. Об этом заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин. 

«Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества», - сказал он по итогам заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, которое прошло сегодня в Исламабаде. 

Фомин подчеркнул, что векторы развития отношений между Россией и Пакистаном задает диалог и конструктивное взаимодействие. Они проходят и в двустороннем формате, и в рамках международных организаций вроде ООН или ШОС. 

«Поступательное развитие отношений между нашими государствами и военными ведомствами является важным фактором обеспечения региональной стабильности», - подчеркнул Фомин.

Он добавил, что Пакистан - одно из немногих государств, с которым Россия продолжала активно осуществлять запланированные совместные мероприятия, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. 

Фомин выразил признательность за традиционно высокое представительство Пакистана на этих мероприятиях. Как он сказал, проведенные за последние годы двусторонние встречи способствовали наращиванию контактов ВС России и Пакистана по совместным учениям сухопутных войск, военно-морских сил. Также укрепились связи по линии генеральных штабов.

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