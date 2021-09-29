Песков: Путин в Сочи проводит переговоры с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча начнется с разговора один на один, после пройдет рабочий завтрак.

Ранее Песков отметил, что эти переговоры фактически означают выход российского лидера из режима самоизоляции. При этом на встречах будут предприниматься все необходимые меры безопасности.