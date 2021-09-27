Песков сообщил о самочувствии Путина на самоизоляции

У российского президента Владимира Путина нормальное самочувствие. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У представителя Кремля поинтересовались, как чувствует себя российский лидер, который работает, находясь в самоизоляции. Также Пескову задали вопрос, не простыл ли Путин в осенний сезон.

«Нет, все нормально», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря.

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября из-за случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в его окружении.