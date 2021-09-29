Рябков заявил, что тема AUKUS не войдет в повестку переговоров РФ и США в Женеве

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что новое партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) не будет обсуждаться в рамках переговоров России и США по стратегической стабильности.

«Тема AUKUS не входит в повестку дня, она будет на заднем плане, но AUKUS как таковой, несомненно, напоминает нам о том, насколько легко, "непринужденно" наши американские коллеги относятся к тем режимам в сфере нераспространения, приверженность которым они всегда заявляют и призывают других твердо следовать», - сказал Рябков журналистам.

До этого стало известно, что новый раунд консультаций России и США состоится в Женеве «в последние дни сентября». В повестку переговоров, передает ТАСС слова посла США в России, также входит тема киберсферы.

Ранее в Китае назвали AUKUS скрытой угрозой мировой стабильности. По мнению главы МИД КНР, соглашение опасно как региональном, так и в глобальном масштабе.