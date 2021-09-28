В Китае назвали AUKUS скрытой угрозой мировой стабильности

Глава МИД КНР Ван И заявил, что новое партнерство в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США (AUKUS) несет в себе скрытую опасность для мира и стабильности. Причем, как в региональном, так и в глобальном масштабе.

Соглашение между тремя странами было подписано после того, как Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более 50 миллиардов евро, заявив, что он больше не отвечает ее национальным интересам.

В частности, глава МИД КНР выразил опасения, что данный «тройственный союз» может способствовать возвращению идеологии холодной войны и даже невольно спровоцировать гонку вооружений и распространение ядерного оружия, передает ТАСС.